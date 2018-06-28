РИАМО - 28 июн. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за высокого риска пожаров на четверг и 29 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 32 часа с 13:00 четверга.

«Желтый» уровень опасности также объявили почти на всей территории ЦФО, кроме Липецкой («зеленый» уровень), Воронежской и Белгородской областей («оранжевый» уровень). «Оранжевый» обозначает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Подмосковье и Москве в четверг ожидается переменная облачность без осадков, воздух прогреется до плюс 29 градусов. 29 июня также будет переменная облачность без осадков, температура ночью составит плюс 14-16 градусов, днем — плюс 28-30 градусов.