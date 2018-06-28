РИАМО - 28 июн. Производителя кондитерских изделий в Солнечногорском районе оштрафовали на 7 тысяч рублей за неизвещение о поступлении подкарантинной кокосовой стружки из Индонезии, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«Юридическое лицо своевременно не известило управление о прибытии двух партий подкарантинной продукции (кокосовая стружка – 4,5 тонны), происхождением республика Индонезия, для осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора), что является нарушением федерального закона «О карантине растений», – говорится в сообщении.

Этот факт выявили при плановой проверке производителя кондитерских изделий ООО «Сладкий орешек» (Московская область, Солнечногорский район, деревня Мелечкино, 123).

Кокосовая стружка является подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска согласно перечню подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору).

Помимо этого, выявили нарушения приказа Минсельхоза РФ «Об утверждении правил проведения карантинных фитосанитарных обследований» – фирма не проводила карантинные фитосанитарные обследования.

Также обнаружили, что отсутствуют план проведения обследований и журнал учета карантинных вредных организмов при проведении систематических карантинных фитосанитарных обследований.

«За выявленные нарушения управлением ООО «Сладкий орешек» привлечено к административной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 7 тысяч рублей», – говорится в сообщении.