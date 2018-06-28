РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 июн. Предприниматели городского округа Котельники до 1 июля 2018 года будут заключать договоры новой формы на вывоз и утилизацию мусора, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В администрации Котельников в четверг прошло рабочее совещание, в ходе которого обсудили вопрос содержания нестационарных торговых объектов, а также заключение договоров на вывоз мусора. В работе приняли участие сотрудники администрации, управляющей компании, представители мелкорозничной торговли и ресторанного бизнеса.

«По поручению врио главы Котельников Андрея Булгакова проводим это совещание. Он обратил внимание на неудовлетворительное состояние мелкой розничной торговли. Все торговые нестационарные объекты необходимо привести к единому архитектурному облику. Отдельный момент – соблюдение санитарно-гигиенических требований. Самый главный вопрос на сегодня – это вывоз мусора и заключение соответствующих договоров», – сказал начальник городского отдела потребительского рынка и услуг Алексей Коршунов.

В ходе совещания было принято решение о том, что предприниматели до 29 июня должны обратиться в управляющую компанию и направить официальное письмо для последующего заключения договора на вывоз мусора. Предпринимателям также напомнили, что прилегающие территории торговых объектов должны содержаться в надлежащем виде, здесь должны быть соблюдены санитарно-гигиенические нормы и правила. В том числе, на встрече говорили о правилах размещения рекламы на нестационарных торговых объектах.

На совещании касались и других вопросов. В частности, было отмечено, что в городском округе проводится проверка состояния торговых павильонов.

С 1 июля 2018 года меняется порядок сбора и вывоза мусора на территории Московской области. Все организации и предприятия должны заключать договоры по новой форме с мусоровывозящими компаниями. В документе должно быть прописано место забора мусора и его утилизации, годовой тонаж вывозимого мусора. Мусоровозы необходимо подключать к региональной навигационной системе ГЛОНАСС.