РИАМО – 28 июн. Курс евро по отношению к российской валюте на пятницу упал на 51,54 копейки, до 73,08 рубля, передает в четверг Газета.ru.

«Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился на 51,54 копейки до 73,08 рубля, курс доллара увеличился на 15,51 копейки до 63,29 рубля», - говорится в сообщении.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, уменьшилась по сравнению с показателем на четверг на 14,67 копейки, составив 67,69 рубля.

Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,15% и составил 2250,29 пункта, индекс РТС просел на 0,54%, до 1118,79 пункта.