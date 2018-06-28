РИАМО - 28 июн. В Подмосковье и Москве в последний день июня ожидается обильное выпадение осадков, в связи с чем синоптики прогнозируют, что этот день может стать самым дождливым с начала летнего сезона, сообщается на сайте «Метеоновости».

Пока погодой правит антициклон - ждать неприятностей от погоды не стоит, проблемы могут возникнуть только у больных людей из-за высокого давления. 29 июня в Москве и области сохранится сухая и очень теплая погода. Минимальная температура воздуха в Москве 15-17, местами 20 градусов, днем воздух прогреется до 27-29 градусов, что выше нормы на 5 градусов.

«В выходные дни погода изменится: произойдет объединение фронтальных систем северного и южного циклонов. Это вызовет в Московской области, особенно в ее западных районах, ливни, грозы и шквалистые усиления ветра. При такой ситуации, когда теплый и влажный южный воздух будет подниматься до значительных высот, не исключен местами и град. Ночи останутся теплыми, в Москве 16-18 градусов, а днем 25-27», - говорится в сообщении.

В полной мере насладиться летним отдыхом помешает плотная облачность и дожди, которые местами могут быть сильными (за сутки выпадет более 15 миллиметров осадков).

Более комфортной для отдыха останется погода на востоке Подмосковья, здесь и дождей ожидается меньше, и солнца днем будет больше. Для любителей летних заплывов — вода в Москве-реке в районе Звенигорода прогрелась до 21-22 градусов, в Оке и Клязьме температура воды достигает 23 градусов.