РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. Городской округ Подольск в числе лидеров в Московской области по оцифровке ям во дворах, завершить полностью все работы планируется до 15 августа, сообщается на сайте администрации округа.

В правительстве Московской области 27 июня состоялось видеоселекторное совещание с руководителями муниципальных образований Подмосковья по актуальным вопросам ЖКХ. Одной из ключевых тем совещания стала ликвидация ям во дворах. Совещание прошло под руководством заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

«Жалобы на ямы во дворах входят в «топ-10» самых распространенных причин обращений жителей на портал «Добродел». Успешно проводится оцифровка ям в городских округах Подольск, Серпухов, Королев, Химки, Павловский Посад, Лобня, Балашиха, Шатура, а также в Одинцовском районе. В некоторых муниципалитетах уже ведутся работы по асфальтированию выбоин в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий», – говорится в сообщении.

Пестов отметил, что все ямы должны быть устранены до 15 августа. Контроль за этим возложен на Госадмтехнадзор и общественные организации. С июля активную помощь будут оказывать и неравнодушные жители – с помощью специального мобильного приложения они смогут сообщать о реальном положении дел на этом направлении.