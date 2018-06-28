РИАМО - 28 июн. Синоптики предупредили жителей Московского региона о граде, грозах и штормовом ветре 30 июня и 1 июля, также в эти дни пройдут кратковременные дожди, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Под влиянием холодного атмосферного фронта и в связи с выходом южного циклона на Центральный федеральный округ 30 июня в Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Московской и Тверской областях; 1 июля в Смоленской, Калужской, Московской, Тверской, Ярославской, Костромской областях ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: дожди, местами сильные, грозы, град», — говорится в сообщении.

Также ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами шквалы до 22 метров в секунду.

В Московской области и Москве 30 июня–1 июля — кратковременные грозовые дожди, местами сильные, при грозах ветер до 15-20 метров в секунду.