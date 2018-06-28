РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 июн. В подмосковном Королеве состоялся обязательный этап конкурса на соискание премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье», авторы проектов презентовали и защитили свои труды, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Презентация и защита проектов в Королеве состоялась в четверг в Центральном дворце культуры имени Михаила Калинина. Во время защиты экспертной комиссии были представлены проекты, затрагивающие различные сферы жизни города. Так, например, были успешно защищены проекты в области изучения истории города, применения новых методик дошкольного образования, развития школьной телевизионной студии, и многие другие.

«Соискателей у нас было много, поэтому и регламент защиты строгий – каждый должен был уложиться в 2,5-3 минуты, и рассказать за это время не сколько о целях и задачах проекта, а рассказать непосредственно о сути проекта – на каком этапе находится реализация проекта, что уже сделано, как это сделано. Для нас это главные факты о проекте», – сказал представитель экспертной комиссии.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона и присуждается за реализованные социальные проекты, направленные на развитие области. За пять лет в конкурсе приняли участие более 150 тысяч человек и 10 тысяч стали лауреатами и получили денежную премию до 500 тысяч рублей.