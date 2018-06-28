РИАМО - 28 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл флагманский центр государственных услуг «Мои документы», который разместился в ТРЦ «Спектр» на Новоясеневском проспекте в Юго-Западном округе столицы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

Это уже второй флагманский офис в Москве. Первый открылся в деловом центре «Москва-Сити» в январе этого года.

«Мы продолжаем революцию в сфере предостав­ления государственных услуг, благодаря которой получение необходимых докумен­тов стало для москвичей делом необременительным, простым и даже комфортным. Сегодня открываем второй флагманский офис «Мои документы» и первый – за пределами центра, в спальном районе на юго-западе Москвы. Флагманы – это повышенный стандарт обслуживания, уникальная площадка, где под одной крышей собраны все самые важные государственные услуги и полезные городские сервисы», – сказал Собянин.

Он отметил, что оба флагманских МФЦ расположены в крупных торговых центрах, рядом со станциями метро. Флагманы работают с 10 до 22 часов и оказывают больше услуг, чем обычные районные центры. Самой популярной услугой является регистрация транспортных средств, за этим в офис в Сити обратились уже более 10 тысяч человек, или каждый пятый посетитель флагманского МФЦ.

«В новом центре тоже есть все для регистрации автомобилей. Здесь запущен пилотный проект предоставления услуг при жизненных ситуациях «Я – автомобилист», «Я потерял документы», «Я оплачиваю налоги» – теперь все необходимые документы можно оформить одним пакетом. Благодаря уникальным сервисам и удобному расположению флагманский офис будет полезен жителям не только Юго-Западного округа, но и новой Москвы», – добавил Собянин.

Флагманский центр предоставления государственных услуг «Мои документы» Юго-Западного административного округа Москвы разместился на третьем этаже торгово-развлекательного центра «Спектр», рядом со станцией метро «Теплый Стан». В центре организованы 50 окон приема. Штат сотрудников составляет 78 человек.

Флагманский центр предоставляет более 170 государственных услуг, которые доступны во всех МФЦ Москвы. Также во флагманском офисе расположены дополнительные сервисы: «Мой банк» (отделение банка), «Мое искусство» (билетная касса), «Мои путешествия» (экскурсии и туры), «Мое фото» (фотоателье), «Мое здоровье» (медицинские услуги), «Мое кафе», «Мой нотариус». Ожидается, что центр будут посещать 2,5 тысячи человек в сутки.