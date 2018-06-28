РИАМО - 28 июн. Мобильные комплексы фотовидеофиксации оснастили расширенными аптечками, также в ближайшее время на парконах появится наклейки с указанием, что в этой машине есть все необходимое для оказания первой медицинской помощи, сообщил РИАМО в четверг заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Егор Чернов.

«Мобильные комплексы фотовидеофиксации, в народе называемые - парконы, оснастили расширенными аптечками. В аптечку дополнительно добавили спасательное покрывало, кровоостанавливающие и антисептические средства, а также перевязочные материалы», - сказал Чернов.

Он добавил, что также на всех 375 парконах в ближайшее время появится наклейки с указанием, что в этой машине есть все необходимое для оказания первой медицинской помощи.

«Наши водители парконов периодически сталкиваются с такими ситуациями, когда, например, пешеходу на улице становится плохо. Или водителю, или пассажиру в автомобиле, тогда наши водители останавливаются, помогают. Но это именно те случаи, когда мы сами увидели проблему. Сейчас мы оснастили наклейками наши машины, чтобы люди знали, что всегда могут обратиться к водителю мобильного комплекса и у него обязательно будет все необходимое для первой медицинской помощи», - сказал Чернов.

Он также прокомментировал ситуацию, произошедшую на прошлой неделе: водители двух парконов помогли рабочему, который упал и получил травмы. Патрулируя маршрут, сотрудники ЦОДД заметили инцидент, остановились, оказали первую медицинскую помощь, вызвали скорую.