РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 июн. Сотрудники управляющих компаний и служб благоустройства подмосковного Королева вырубили более 230 аварийных деревьев в период с 18 по 24 июня, сообщается в аккаунте координационного совета города в Instagram.

Вырубка аварийных растений является одним из важных условий обеспечения безопасности горожан. Деревья спиливают в тех случаях, когда растение поражено болезнью или вредителями, начало засыхать или полностью засохло, угол наклона ствола составляет более 45 градусов или же дерево представляет опасность для объектов, расположенных поблизости.

«За прошедшую неделю (18-24 июня – ред.) силами управляющих компаний и служб благоустройства удалено 232 дерева, обрезано 82. Работы ведутся ежедневно, в том числе и по заявкам жителей», – говорится в сообщении.

Заявки на удаление аварийных и уборку упавших деревьев принимаются в ЕДС и по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11. Также сообщения можно направлять на сайт: www.eds-korolev.ru или при помощи мобильного приложения «ЕДС Королев».