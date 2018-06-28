РИАМО – 28 июн. Программа летных испытаний трехступенчатой ракеты-носителя «Ангара-А5» предполагает по три запуска с космодромов Плесецк и «Восточный», сообщает в четверг ТАСС.

«Для проведения летных испытаний ракеты «Ангара-А5» предполагается осуществить три пуска с Плесецка и три – с «Восточного», – сообщил исполняющий обязанности первого заместителя гендиректора Роскосмоса Николай Севастьянов.

«Ангара-А5» представляет собой трехступенчатую ракету-носитель. Первая ступень ракеты включает пять модулей УРМ-1, вторая - один УРМ-2, в качестве третьей применяется разгонный блок «Бриз-М» (эксплуатируется с 1999 года), в перспективе – КВСК (кислородно-водородный среднего класса).

Система управления разработана научно-производственным центром автоматики и приборостроения имени Н. А. Пилюгина (Москва), на борту установлена центральная вычислительная машина «Бисер-6». Длина ракеты – 55,4 метра, стартовая масса – 773 тонны, грузоподъемность – до 24,5 тонн.

Впервые ракета семейства «Ангара» стартовала 9 июля 2014 года с Плесецка. Основной стартовой площадкой для ракет-носителей семейства «Ангара» станет космодром «Восточный» в Амурской области.