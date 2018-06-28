РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. Сотрудники скорой помощи подмосковных Люберец свыше 137 тысяч раз выезжали на вызовы в 2017 году, сообщила в четверг заведующая оперативным отделом Люберецкой станции скорой медицинской помощи Надежда Шустова.

В четверг в здании МУ МВД России «Люберецкое» провели отчет работы полиции, МЧС и службы-112 за 5 месяцев 2018 года, а также за прошлый год.

«Мы обслуживаем 464 тысячи человек по официальным данным, по факту – в два раза больше. Принимаем мы всех, у нас нет прикрепленных. В 2017 году выполнили более 137 тысяч вызовов», – сказала Шустова.

Она отметила, что с 1 января текущего года все станции объединили в Московскую областную станцию медицинской скорой помощи. Главный врач и головная станция находятся теперь в Красногорске.

По словам Шустовой, в Люберцах осталась своя Люберецкая подстанция скорой помощи, также есть Северная и Малаховско-Октябрьская подстанция. В Котельниках, Дзержинском и Лыткарине сохранились обычные посты скорой помощи.

«С сентября 2017 в Люберцах нет телефонов 03, 103. Все звонки (в скорую помощь – ред.) проходят через службу-112», – заключила Шустова.