РИАМО - 28 июн. На автодороге в Московской области столкнулись две машины, в результате один человек погиб, два пострадали, среди них трехлетний ребенок, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В 12:45 в городском округе Ликино-Дулево на 61-м километре автодороги «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов» произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии один человек погиб и два ранены, в том числе ребенок 3-х лет», – говорится в сообщении.

Министерство призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать скоростной режим.