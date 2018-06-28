РИАМО - 28 июн. Шесть автомобилей столкнулись на трассе в Богородском городском округе Московской области, в результате пострадали три человека, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В 11:30 в Богородском городском округе на 40 километре автодороги М-7 «Волга» произошло столкновение шести транспортных средств. В результате аварии ранено три человека», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что на участке возможно затруднение движения.