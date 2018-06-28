РИАМО - 28 июн. В сентябре в Москве планируют запустить проект «Театр в школе», в рамках которого в столичных учебных учреждениях будут показывать спектакли, сообщил в ходе совещания в четверг руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

В Москве проходит расширенное совещание по вопросу реализации совместных проектов городских департаментов культуры и образования в части организации посещения школьниками учреждений театрального и концертного типов.

«У многих (школ - ред.) есть достойные актовые залы, которые позволяют проводить, пусть даже в адаптированном варианте, но, все-таки, театральные показы на месте. У нас и у театральных учреждений всегда такое было, есть и сейчас, есть молодые ребята, артисты, которые охотно готовы выезжать и на месте с ребятами работать», - сказал Кибовский.

Он отметил, что проект «Театр в школе» планируют запустить в Москве в сентябре.

Проект «Театр в школе» предусматривает проведение спектаклей и мастер-классов в образовательных учреждениях города силами театров и концертных организаций, подведомственных департаменту культуры города Москвы.