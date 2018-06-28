РИАМО - 28 июн. Проезд по трем маршрутам внутреннего водного транспорта в Подмосковье не подорожает для пассажиров благодаря субсидии региона, сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев.

В Подмосковье действуют три маршрута водного транспорта - два по Оке (Коломна, Серпухов) и один по Москве-реке (Лыткарино), уточнил Григорьев.

«Пассажиры будут платить так, как он платили, но, чтобы цена не возросла для пассажиров, Московская область будет перевозчикам компенсировать. Те пассажиры, которые имеют льготы, будут ими пользоваться», - сказал Григорьев.

Он отметил, что большая часть пассажиров, которые пользуются данными сезонными маршрутами - льготники.

Соответствующий законопроект о предоставлении субсидий перевозчиками сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов областного парламента.