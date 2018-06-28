РИАМО - 28 июн. На фитосанитарном контрольном посту в подмосковном Можайске обнаружили партию срезанных роз из Кении, зараженных западным калифорнийским трипсом, цветы уничтожат, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» (городской округ Можайск – ред.) 24 июня 2018 года при досмотре срезов цветов роз одноголовых происхождением Кения был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс. Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»)», – говорится в сообщении.

Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.