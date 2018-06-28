РИАМО - 28 июн. Самым дорогостоящим жильем, арендованным в Москве в июне, стала четырехкомнатная квартира, расположенная в элитном клубном доме в Погорельском переулке, цена ее аренды за месяц – 800 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы «ИНКОМ-Недвижимость».

«Лидером в июньском рейтинге высокобюджетных лотов стал объект со ставкой найма 800 тысяч рублей в месяц. 4-комнатная квартира площадью 210 квадратных метров с эксклюзивной отделкой и обстановкой от ведущих мировых брендов располагается в элитном клубном доме в Погорельском переулке, поблизости от станции метро «Добрынинская», – говорится в сообщении.

Территория вокруг дома огорожена и охраняется, ведется видеомониторинг периметра. Также жильцам предоставляется подземный паркинг.

На втором месте по стоимости – квартира за 600 тысяч рублей в месяц. В башне «Москва» делового центра на Пресненской набережной сдаются внаем апартаменты площадью 190 квадратных метров: интерьер эксклюзивный – ремонт и меблировка выполнены по индивидуальному заказу.

В тройке призеров – двухуровневый пентхаус с арендной ставкой 500 тысяч рублей, расположенный в элитном доме на Зоологической улице в районе станции метро «Баррикадная». Здесь есть выход на террасу с выделенной зоной для барбекю, зимний сад с панорамным видом на Москву.

Квартира площадью 200 квадратных метров меблирована и оснащена бытовой техникой. За отдельную плату можно арендовать два машино-места в закрытом охраняемом паркинге. Вход во двор дома для посторонних ограничен пропускной системой и круглосуточной охраной.

Далее следует квартира за 430 тысяч рублей в элитном клубном ЖК «Стольник». Дом расположен на престижной Золотой Миле Москвы, в Малом Левшинском переулке, вблизи станции метро «Кропоткинская».

Жилплощадь в 200 квадратных метров обустроена эксклюзивной мебелью от итальянских производителей, а также оборудована системой контроля климата с очищением и увлажнением воздуха; имеется сауна и джакузи. Территория комплекса огорожена и охраняется.

На нижней строчке топ-5 – двухэтажная меблированная квартира площадью 281 квадратных метров в клубном доме рядом со станцией метро «Кунцевская», на пересечении Рублевского шоссе и Молодогвардейской улицы. Неподалеку – Суворовский парк и набережная Москвы-реки. Цена найма – 420 тысяч рублей. Машино-место в подземном паркинге входит в стоимость аренды, также имеется наземная охраняемая парковка.