РИАМО - 28 июн. Земельный участок под строительство предприятия пищевой промышленности в поселении Щаповское Троицкого административного округа можно арендовать через Единую торговую площадку Москвы, на участке можно разместить предприятие пищевой промышленности и склады, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

«Градостроительный план по земельному участку площадью 7,4 тысячи квадратных метров согласован и предусматривает строительство предприятия пищевой промышленности площадью до 11,8 тысячи квадратных метров. Начальная стоимость годовой аренды – 16 миллионов рублей. Финальную цену аренды участка определит аукцион», – сказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

По его словам, победитель аукциона на арендованном участке может разместить предприятие пищевой промышленности и склады. Вспомогательные виды разрешенного использования – обслуживание автотранспорта. Градостроительный план учитывает технико-экономические показатели будущего проекта.

Заявки для участия в аукционе принимаются до 6 июля. Торги назначены на 8 июля 2018 года.

Как отметил руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман, в ближайшее время в Троицком административном округе планируются к выставлению на торги еще два участка под строительство производственных объектов: участок в Щаповском площадью более 1,5 гектаров и участок в Роговском площадью более 4 гектаров.

В свою очередь, руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин пояснил, что новая Москва заинтересована в развитии предприятий пищевой промышленности. В частности, определены шесть новых предприятий, которые будут построены за счет инвестиций в Троицком и Новомосковском административных округах.

По его словам, градостроительный потенциал новой Москвы составляет около 150 миллионов квадратных метров недвижимости различного назначения. Из них 61 миллион квадратных метров отводится под коммерческую недвижимость. На территориях, прилегающих к основным автомобильным дорогам, к 2035 году будут построены технопарки, технополисы, производственные объекты.