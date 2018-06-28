РИАМО - 28 июн. Фестиваль подводной фотографии «Дикий подводный мир» пройдет в Дарвинском музее столицы с 9 августа по 30 сентября, свыше 50 фотографов представят там свои работы, ожидаются десятки тысяч посетителей, сообщается на сайте государственного музея.

«Основная цель фестиваля – познакомить зрителей с удивительной красотой подводного мира и его обитателями. Более 50 подводных фотографов России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Германии, Финляндии, Канады и Индонезии предоставили 100 новых фотографий, сделанных в разных морях, океанах и озерах нашей планеты», – говорится в сообщении.

Среди участников мероприятия – победители и лауреаты престижных международных конкурсов подводной фотографии. Формат работ – 50 на 70 сантиметров.

Фестиваль проводится четвертый год подряд и уже стал традиционным и ожидаемым событием в культурной жизни России. Кроме Москвы, он с огромным успехом проходит в Кисловодске, Обнинске, Угличе, Ессентуках, Омске, Набережных Челнах, Ярославле и даже в Минске.

Десятки тысяч посетителей, сотни благодарственных отзывов в книге посещений, а главное – это воспитательная, просветительская и общеобразовательная функция проекта, основной контингент зрителей музея составляют дети – от дошкольников до выпускников старших классов школ.