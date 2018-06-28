РИАМО - 28 июн. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли закон, согласно которому в Подмосковье создадут общественный совет по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом закона предлагается дополнить (закон Московской области «Об образовании» - ред.) статьей 11 «Общественный совет по проведению независимой оценки качества осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность» и уточнить категорию получателей государственных социальных стипендий в связи с упразднением Росспецстроя», - сказала заместитель министра образования Московской области Светлана Малыхина.

Он уточнила, что состав совета будет сформирован Общественной палатой Подмосковья.

По словам замминистра, принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджета. Законодательная норма не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Депутаты Московской областной думы приняли законопроект сразу в трех чтениях.