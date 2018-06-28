РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 июн. Информация о взрывном устройстве в электропоезде в Люберцах не подтвердилась, в поезде «платформа 47 километр – Москва» на железнодорожной станции «Люберцы» специалисты нашли только бесхозные вещи, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник железнодорожной охраны.

«Кто-то забыл сумку. Ничего страшного, кинологи ничего не нашли», – сказал сотрудник ж/д охраны.

Поезд простоял на платформе «Люберцы – 1» почти час. В 12:19 он отправился в Москву без пассажиров.

«Сигнал об остановке и проверке поезда в Люберцах к нам не поступал», – заключил начальник Люберецкого ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» Олег Хатин.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в четверг днем электропоезд остановили на железнодорожной станции «Люберцы» для проверки бесхозных вещей.