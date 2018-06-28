РИАМО - 28 июн. Инспекторы регионального эконадзора проконтролировали ход работ по ликвидации коммунальной аварии в городе Пушкино, где произошел сброс неочищенных сточных вод из неисправных сетей в реку Серебрянка, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее о загрязнении реки сообщила администрация Пушкинского района.

«Контрольная проверка показала, что работы по ремонту аварийных сетей проведены оперативно, загрязнение почвы и водного объекта прекратились», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Порядка 1 тысячи километров рек в Подмосковье нуждаются в проведении природоохранных мероприятий. Ежегодно регион получает федеральные субвенции в размере 14,5 миллионов рублей на расчистку русел рек.