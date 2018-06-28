РИАМО - 28 июн. Два шестиэтажных корпуса общей площадью более 6,5 тысяч квадратных метров жилищного комплекса «Татьянин парк» полностью достроили в новой Москве, к концу июля объекты планируют ввести в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«На сегодняшний день строительная готовность обоих шестиэтажных домов, общей площадью свыше 6,5 тысяч квадратных метров, составляет 100%. Получить ЗОС на объекты мы планируем до 10 июля 2018 года. Далее, в течение двух недель, ожидаем выдачу разрешения на ввод данных корпусов в эксплуатацию. После этого будем передавать дольщикам ключи от их квартир», – сказал заместитель председателя ведомства Александр Гончаров.

Одна из основных задач застройщика в настоящее время – завершить строительство общеобразовательной школы, которая будет передана на баланс города, к началу учебного года.

Ранее, в июне 2018 года в ЖК «Татьянин парк» открылся новый детский сад на 215 мест. Также инвестор планирует возвести здесь еще одно дошкольное учреждение и медицинский центр.

В настоящее время строительство ЖК «Татьянин Парк» находится в завершающей стадии. Дома первых очередей введены в эксплуатацию и заселены. Всего здесь будет построено порядка 270 тысяч квадратных метров жилой недвижимости.

Построенные корпуса №№17 и 18 ЖК «Татьянин парк» расположены по адресу: поселок Московский, северо-западнее деревни Говорово (НАО).