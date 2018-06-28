РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 июн. Кинологи с собаками проверяют вагоны поезда «платформа 47 километр – Москва», который остановили на железнодорожной станции «Люберцы», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Ранее ряд СМИ сообщил, что в четверг днем электропоезд остановили на железнодорожной станции «Люберцы» для проверки бесхозных вещей.

«Кинологи пришли проверять поезд. Он стоит здесь примерно час», – сказал очевидец.

В 12:19 поезд отправился на Москву. Пассажиров в него так и не пустили.