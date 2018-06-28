РИАМО - 28 июн. Москва вошла в пятерку российских городов с самыми лучшими футбольными болельщиками чемпионата мира по футболу, первое место рейтинга занял Санкт-Петербург, говорится в сообщении пресс-службы сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Аналитики выявили, в каких городах чемпионата мира-2018 самые лучшие футбольные болельщики и фанаты. Рейтинг был составлен по данным опроса туристов в социальных сетях.

«Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Москва и Казань признаны городами с самыми лучшими футбольными болельщиками ЧМ-2018», – говорится в сообщении.

Санкт-Петербург занял первое место, набрав 25% голосов. На втором месте – Нижний Новгород с 14% голосов. На третьем месте – Сочи с 12% голосов.

В первой пятерке городов с лучшими футбольными болельщиками Москва (11%) и Казань (8%). В первую десятку также вошли Самара и Ростов-на-Дону – по 8% голосов, Екатеринбург (7% голосов), Калининград и Волгоград – по 4% голосов.

По данным FIFA, уже более 2 миллионов человек посетили матчи чемпионата мира 2018 по футболу.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.