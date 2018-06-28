РИАМО – 28 июн. Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах спасли дедушку с внуком, которые купались в запрещенном месте на Белом озере, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Спасатели вытащили дедушку с внуком из озера Белое на востоке Москвы. Мужчина 1959 года рождения и мальчик 2008 года рождения купались в запрещенном месте, далеко отплыли от берега. Вовремя подоспевшие спасатели оказали помощь, подняли их с поверхности воды», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что спасатели доставили пострадавших на станцию и оказали им первую медицинскую помощь.