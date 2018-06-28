РИАМО - 28 июн. Правительство Московской области с 1 января 2019 года будет оказывать дополнительную помощь в сфере занятости инвалидов, соответствующий законопроект приняли сразу в трех чтениях депутаты Мособлдумы.

«Представленный проект закона разработан в соответствии с федеральным законом. Им с 1 января 2019 года предусматривается расширение полномочий органов государственной власти субъектов РФ в части оказания государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов», - сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская, представляя законопроект.

Она отметила, что принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджета области.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.