РИАМО - 28 июн. Госадмтехнадзор Московской области запустил хэштег #ОхотаНаСвалку, с помощью которого жители могут пожаловаться в соцсетях на навалы мусора в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Для того, чтобы сделать Московскую область чище и красивее, пользователям соцсетей предлагается сообщать об обнаруженных свалках в социальных сетях Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook, Twitter», - отмечается в материале.

Чтобы найденную свалку «поймали», необходимо максимально точно указать ее месторасположение, желательно с координатами, а также приложить фото с привязкой к местности и поставить хэштег #ОхотаНаСвалку.

Кроме того, пользователи соцсетей могут оставлять координаты и информацию об обнаруженных свалках под специальными постами, которые будут размещаться в аккаунтах областного Госадмтехнадзора.

Используя предоставленную жителями информацию, Госадмтехнадзор будет требовать от ответственных лиц устранения нарушений.

«Чем подробнее будет информация о месте свалки, тем меньше времени займет у инспекторов фиксация и поиск ответственных за территорию лиц, а также привлечение их к административной ответственности», - добавили в ведомстве.