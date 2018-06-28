РИАМО - 28 июн. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство многофункционального спортивно-оздоровительного и жилого комплекса в поселке Ватутинки в Новомосковском административном округе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Многофункциональный комплекс возведут за счет средств инвестора. Срок действия разрешения на строительство – до июля 2021 года.

«Объект возведут на двух земельных участках общей площадью 4,4 гектара. В состав комплекса войдут четыре 13-этажных жилых дома, спортивно-оздоровительный комплекс с залом художественной гимнастики и залом бокса, выставочным комплексом, предприятиями торговли и питания», – говорится в сообщении.

Кроме того, будет построена начальная школа на 170 мест, совмещенная с детским садом на 45 мест. Общая площадь застройки составит 75,8 тысячи квадратный метров. В корпусах расположатся 715 квартир.

Под жилыми домами разместится подземный паркинг – с учетом открытых стоянок в общей сложности создадут 556 машино-мест. Основной подъезд к застройке обустроят со стороны 1-й Ватутинской улицы.

Проект планировки территории предусматривает создание линии трамвая на участке от трассы Солнцево – Бутово – Видное до города Троицка. Трамвайная линия пройдет по территории поселка Ватутинки, в том числе через территорию нового жилого комплекса. Остановки автобусов и трамваев будут в пешей доступности от жилых домов. Это позволит снизить долю пользования личным транспортом и обеспечить пересадку между различными видами городского транспорта.