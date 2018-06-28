РИАМО - 28 июн. В подмосковной Дубне бывший начальник отдела судебных приставов признан виновным в серии должностных преступлений и приговорен к пяти годам колонии общего режима, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Бывший начальник отдела судебных приставов по городскому округу Дубна УФССП России по Московской области признан виновным в получении взятки, мошенничестве и служебный подлоге. <…> Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 50 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В феврале 2017 года сотрудник получил 100 тысяч рублей от генерального директора одной из фирм за неудержание исполнительного сбора с суммы денежных средств, переводимых последним на депозитный счет управления ФССП.

С марта 2015 по февраль 2017 года начальник отдела, пользуясь своим служебным положением, скрыл факт увольнения одного из сотрудников и умышлено вносил в табеля рабочего времени ложные сведения о фактически отработанном времени. Зарплату сотрудника он присваивал себе. Общая сумма полученных в результате мошенничества действий составила 312 тысяч рублей.