РИАМО – 28 июн. Новое мобильное приложение «Народная карта» даст возможность жителям участвовать в обновлении карт, пересылая новую информацию картографам «Яндекса», говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Так, если запечатлеть недавно появившийся знак парковки, она появится в «Навигаторе» и «Яндекс.Картах». Для передачи снимков можно прикрепить смартфон на лобовое стекло автомобиля или велосипед и снять весь свой маршрут: приложение будет автоматически делать снимок раз в одну-две секунды», – отмечается в сообщении.

Как уточняется в материале, фотографии попадут на сервис для редактирования карт – сейчас им каждый месяц пользуются более 20 тысяч любителей картографии. Они смогут сравнить снимки с картой и внести в нее изменения.

«С помощью компьютерного зрения «Яндекс» находит на снимках информацию, которую нужно добавить на карту. Сейчас приложение умеет распознавать на фотографиях знаки ограничения скорости и парковок, на очереди – другие знаки и дорожная разметка. Эти данные будут учитываться при построении маршрутов, помогать подсказывать водителям маневры, разрешенную скорость и находить места для стоянки», – добавляется в сообщении.

С помощью нового приложения «Яндекс» уже добавил на сервис для редактирования карт 30 миллионов снимков 30 городов страны – съемки проводили волонтеры и картографы компании. Благодаря этим фотографиям в сетку дорог было внесено 17 тысяч дополнений и уточнений. Скачать приложение «Народная карта» можно в Google Play.