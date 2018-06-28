РИАМО - 28 июн. В детской поликлинике при Луховицкой центральной больнице заработал новый аппарат магнитно-резонансной томографии, на нем планируют проводить ежедневно более 12 процедур, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Новый магнитно-резонансный томограф ввели в эксплуатацию в детской поликлинике Луховицкой центральной районной больницы. На покупку и оснащение оборудования был выделен 61 миллион рублей», - сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Оборудование располагается в детском консультативно-диагностическом центре. На новом аппарате ежедневно будет проводиться порядка 12 исследований. Аппарат приобрели в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья».

«Запуск МРТ позволит проводить эффективную диагностику патологий внутренних органов, суставов и сосудов. В основном обследования на МРТ будут проходить маленькие пациенты детского консультативно-диагностического центра, а также взрослые пациенты травмацентра и сосудистого отделения, которые поступили с острым нарушением мозгового кровообращения», - отметил Марков.

В 2018 году больницы и поликлиники Московской области планируют приобрести около 40 единиц тяжелого медицинского оборудования, общий объем финансирования составит более 400 миллионов рублей.