РИАМО - 28 июн. Строители завершили ремонтные работы на мосту через реку Икшу на 54-м километре дороги А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» и на путепроводе на 39-м километре магистрали М-2 «Крым» в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Центравтомагистраль».

«Мостовики отремонтировали конструктивные элементы сооружений – пролетные строения, опоры и конусы, заменили деформационные швы и обустроили гидроизоляцию. Верхний слой покрытия выполнили из литого асфальтобетона, устойчивого к износу», - говорится в сообщении.

Во время строительных работ на мосту через реку Икшу построили локально-очистные сооружения. Мостовики применили триплекс-систему очистки ливневых стоков (с тремя отсеками для отделения частиц), среди преимуществ которой высокое качество обработки сточных вод и долговечность эксплуатации.

Как отмечается в сообщении, для обеспечения безопасности дорожного движения на всех сооружениях установили новые перильные и барьерные ограждения, заменили знаки и нанесли разметку термопластиком. На подъезде к путепроводу на 39-м километре дороги М-2 установили габаритные рамки и знаки, предупреждающие водителей об ограничениях проезда автомобилей по высоте.

Всего в 2018 году ФКУ «Центравтомагистраль» планирует отремонтировать 18 мостов и путепроводов, расположенных на федеральных трассах Московской и Калужской областей.