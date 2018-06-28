РИАМО - 28 июн. Ученый совет Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» обеспокоен отзывом госаккредитации у Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки»), отмечая, что многолетнее партнерство вузов позволяет утверждать, что качество подготовки студентов «Шанинки» отвечает высоким стандартам, сообщается на сайте ВШЭ.

Ранее Рособрнадзор лишил аккредитации образовательной деятельности Московскую высшую школу социальных и экономических наук по направлениям: «Психологические науки», «Экономика и управление», «Социология и социальная работа», «Политические науки и регионоведение», «Искусствоведение».

«Создавшаяся ситуация вновь демонстрирует неадекватность сложившейся системы аккредитации и лицензирования образовательных программ задаче обеспечения глобальной конкурентоспособности российского высшего образования. 11 мая 2018 года общее собрание ассоциаций, объединяющих 50 ведущих университетов России, приняло решение обратиться к президенту России с предложением о ее пересмотре», - говорится в сообщении.

Система государственной аккредитации сыграла важную роль в работе Рособрнадзора по очистке российской системы высшего образования от заведомо профанационных программ и недобросовестных вузов. Но в настоящее время эта работа в основном завершена.

Применение госаккредитации в ее традиционных формах все чаще ведет не к ликвидации программ наиболее низкого качества, а к тому, что проблемы возникают у инновационных вузов, работающих выше уровня государственных стандартов.

«Необходимо в ближайшее время модернизировать эту систему, которая должна быть направлена в равной степени на борьбу с низким качеством образования и на поддержку инноваций и лучших практик», - подчеркивается в обращении.