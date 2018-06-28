РИАМО - 28 июн. Благодаря биологическим очистным сооружениям «Биосфера» Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) перешел практически на замкнутый цикл водопотребления, сократив более чем в 2,5 раза потребление речной воды и в три раза – объем сточных вод, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Пуск «Биосферы» в конце 2017 года стал важным этапом программы модернизации предприятия, которую с 2011 года ведет компания «Газпром нефть». Спустя полгода после запуска работу «Биосферы» проинспектировали представители всероссийской экологической организации «Зеленый патруль». Эксперты также провели инспекцию системы и отобрали пробы воды и воздуха на территории очистных сооружений Московского НПЗ.

Все резервуары комплекса «Биосфера» абсолютно герметичны, отходящие газы проходят специальную очистку с помощью эффективной плазменно-каталитической технологии. Перед выходом воздух дополнительно очищается на фильтрах и обеззараживается ультрафиолетом.

«Эффект от работы «Биосферы» впечатляет. Благодаря этому комплексу Московский нефтеперерабатывающий завод существенно снизил потребление речной воды и объем сточных вод. Это значительно уменьшило нагрузку на городские очистные сооружения. Стоит отметить и технологии очистки воздуха, заложенные в «Биосфере». Экспресс-анализ показал, что он соответствует нормам», – отметил председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.

Проект «Биосфера», разработанный российской компанией, предусматривает использование инновационной для российской нефтепереработки комплексной технологии очистки сточных вод. Стоки последовательно проходят через блоки флотации, биологической очистки, мембранные и угольные фильтры, установку обратного осмоса.

«Биосфера» - эталон для крупных нефтеперерабатывающих предприятий нашей страны в вопросе очистки воды. Благодаря сооружениям МНПЗ в три раза сократил объем воды, которая поступает на Курьяновские очистные сооружения. Я хочу заметить, что и ранее в Москву-реку завод не сбрасывал ничего - он отправлял их на очистку на городские очистные сооружения, сейчас на них нагрузка значительно снизилась. 75% воды пускается во вторичный оборот», - приводится слова директора природоохранных программ общероссийской организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

«Московский НПЗ в комплексе «Биосфера» использует самые современные технологии, доступные сегодня. Это уже дало впечатляющие результаты: потребление речной воды снизилось больше чем в 2,5 раза, а объем сточных вод сократился втрое. Практически весь объем повторно используется для нужд предприятия. При этом система очистки воды достигает 99,9%», - подчеркнул генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Запуск биологических очистных сооружений «Биосфера» на Московском НПЗ стал одним из главных проектов Года экологии в России в 2017 году