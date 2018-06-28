РИАМО - 28 июн. Бюджет Московской области за 2017 год в целом исполнен на 86%, по федеральным средствам исполнение бюджета составило 96,8%, сообщил министр экономики и финансов Подмосковья Михаил Ан в ходе заседания Мособлдумы в четверг.

Доходы бюджета Московской области в 2017 году составили 456 миллиардов рублей, что на 10% больше, чем в 2016 году. Преимущественно доходы формировались из налога на прибыль и налогов физических лиц, рост был обеспечен благодаря увеличению заработных плат и созданию новых рабочих мест, отметил министр.

«Стабильно идет исполнение бюджета 2017 года. По федеральным средствам исполнение практически полное - 96,8%, по региональным средствам - 85,2%, в бюджету в целом - 86%», - сказал Ан.

Он добавил, что большая часть финансирования идет через государственные программы. Девять программ исполнены более чем на 90%, есть ряд недоработок по двум программам - финансированию ЖКХ и дорожно-транспортного развития.

«Госдолг находится на очень комфортном уровне, на конец года составил 97,3 миллиарда рублей, на конец предыдущего периода - 98,8 миллиарда. Мы контролируем объем государственного долга. Если брать уровень долга на конец 2012 года, то уровень долга в абсолютном выражении не вырос. У нас очень комфортная долговая нагрузка, она позволяет рассчитывать на привлечение ресурсов на развитие области», - заключил Ан.