РИАМО - 28 июн. В Подмосковье в текущем году около 50 школьных автобусов заменят на новые, на эти цели направят более 67 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования московской области.

С 1 июля вступает в силу постановление правительства РФ №1177 запрещающее использовать для перевозки организованных групп детей автобусы старше 10 лет.

«Московская область ежегодно выделяет средства областного бюджета на приобретение школьных автобусов для школ в сельской местности. Автобусы старше 10 лет списываются. В этом году губернатором поставлена задача обновления всех школьных автобусов старше 10 лет (всего – 48 автобусов.). Для этого в бюджете области предусмотрено 67,2 миллиона рублей», – сказала министр образования Московской области Марина Захарова.

Министр добавила, что школьные автобусы планируется заменить в 26 муниципалитетах Московской области.

По словам Захаровой, безопасность доставки школьников к месту учебы, обновление парка школьных автобусов постоянно находятся на контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева. Так, в 2016-2017 годах парк был пополнен на 66 единиц.