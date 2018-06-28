РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. В Единую дежурно-диспетчерскую службу-112 подмосковных Люберец за пять месяцев текущего года поступило более 180 тысяч звонков, сообщил заместитель руководителя службы Валерий Чайка.

В четверг в здании ОМВД Люберец провели отчет работы полиции, МЧС и службы-112 за 5 месяцев текущего года.

«За пять месяцев текущего года (2018 года – ред.) в ЕДДС городского округа Люберцы поступило 183 705 звонков. Среднее количество вызовов в сутки – 1 191. На одного оператора в день приходится примерно по 170 звонков», – сказал Чайка.

Он подчеркнул, что за три года существования службы в Люберцах поступило более миллиона вызовов. Также Чайка пояснил, что среднее время ожидания заявителя на линии составило 3,3 секунды.

Он отметил, что за пять месяцев через ЕДДС прошло 81 445 вызовов экстренных служб. Чайка также добавил, что из данного количества звонков 43 955 касались вызовов полиции, а 719 – пожарной службы. Скорую помощь вызывали 482 раза.