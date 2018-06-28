РИАМО - 28 июн. Депутаты Мособлдумы приняли сразу в трех чтениях законопроект, который расширил круг должностных лиц, которые контролируют работу аттракционов, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом закона предлагается внести изменение в Кодекс Московской области об административных правонарушениях в части уточнения перечня должностных лиц центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, осуществляющего государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, представляя законопроект.

Он отметил, что принятие законопроекта обусловлено вступлением в силу с 18 апреля 2018 года технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов». Регламент распространяется на аттракционы, впервые выпускаемые в обращение на территории ЕАЭС, и определяет виды аттракционов, типы биомеханического влияния на людей, степени риска для здоровья и жизни, а также устанавливает минимально необходимые требования к безопасности аттракционов и связанным с ними процессам проектирования, изготовления, монтажа (сборки, установки), наладки, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации.

«Проектом закона предлагается внести изменения в закон Московской области «О региональном государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, аттракционов в Московской области» в части уточнения понятийного аппарата, а также вопросов правового регулирования регионального государственного надзора за техническим состоянием аттракционов», - заключил Разин.