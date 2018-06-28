РИАМО - 28 июн. Члены Московской областной избирательной комиссии на заседании в четверг утвердили форму и текст приглашения избирателей на выборы губернатора Подмосковья 9 сентября, передает корреспондент РИАМО.

«Предлагается утвердить форму и текст приглашения избирателям на выборы губернатора Московской области, назначенные на 9 сентября 2018 года», - сказал секретарь Мособлизбиркома Игорь Кудрявин.

Члены комиссии утвердили форму и текст приглашения единогласно.

Период выдвижения кандидатов на должность губернатора Московской области окончен. Своих кандидатов выдвинули 11 партий, однако кандидат от партии «Национальный курс» Александр Солонкин снял свою кандидатуру по личным причинам.

В Избирательную комиссию Московской области поступили документы от следующих кандидатов: Андрей Воробьев - выдвинут от Московского областного отделения партии «Единая Россия»; Лилия Белова - выдвинута от регионального отделения партии «Альянс зеленых»; Игорь Чистюхин - выдвинут от регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Также выдвинут Константин Черемисов от Московского областного отделения КПРФ; Николай Дижур - от подмосковного отделения партии «Яблоко»; Кирилл Жигарев - от регионального отделения ЛДПР; Борис Надеждин - от регионального отделения «Партии Роста»; Владимир Рязанов - от Московского областного отделения партии «Коммунисты России».

От регионального отделения партии «Родина» в Московской области выдвинут Максим Шингаркин; от регионального отделения партии «Партия народной свободы» («Парнас») - Алексей Дуленков. Александр Солонкин выдвинут от регионального отделения партии «Национальный курс», однако 27 июня от него поступило заявление о снятии своей кандидатуры по личным обстоятельствам.

После представления документов на выдвижение кандидаты приступили к сбору подписей в поддержку своего выдвижения, то есть к так называемому этапу прохождения муниципального фильтра.

Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.