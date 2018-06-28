РИАМО - 28 июн. В Московской области в рамках борьбы с борщевиком обработали около 1 тысячи гектаров земли, лидерами в борьбе с борщевиком являются Мытищи и Коломна, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«На сегодняшний день уже 1 тысячу гектаров на территории районов Московской области и городских округов обработано. Это первичная обработка. Мы предполагаем, что не менее трех раз эти территории в течение сезона будут обработаны», - сказал Разин.

Он добавил, что лидером по обработке территорий для уничтожения борщевика являются подмосковные городские округа Мытищи и Коломна. Первоначальный план территорий, которые подлежат обработке от борщевика, был сформирован исходя из обращений граждан.

Также Разин отметил, что в Подмосковье может появиться система штрафов для собственников, которые не ведут борьбу с борщевиком на частной территории.

«Нами в настоящее время разрабатывается пакет документов по изменению законодательства в части ужесточения требований к содержанию территории собственником. Серьезный штраф (предлагается – ред.) на такую категорию собственников, которые не осуществляют борьбу с борщевиком на своих территориях. На сегодняшний момент пакет законопроектов подготовлен, мы находимся на стадии согласования со смежными органами. Также будем выходить на заседание Московской областной думы для того, чтобы принять соответствующие поправки. Рассчитываю, что до конца летнего сезона такой закон появится», - сообщил Разин.

Он отметил, что принятие соответствующих изменений в законодательство позволит собственникам более ответственно относится к своим территориям.