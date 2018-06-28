РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 июн. В микрорайоне Юбилейный в Королеве убрали непригодные для эксплуатации горки и рампы, остальные элементы приведут в порядок, сообщил «РИАМО в Королеве» заместитель руководителя городской администрации Илья Конышев.

Скейт-парк в микрорайоне Юбилейный расположен во дворе жилого дома рядом с гимназией №3.

«Были убраны конструкции, совсем уже непригодные для эксплуатации. Остальные будем приводить в порядок», – сказал Конышев.

Еще один большой скейт-парк в нынешнем году появится на стадионе «Вымпел», на котором завершаются работы по реконструкции.