РИАМО - 28 июн. В Московский регион в выходные на смену солнечной и жаркой погоде придут грозы и дожди, местами ожидаются осадки в виде града, сообщила РИАМО в четверг главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Характер погоды в Московском регионе на выходных изменится. Сейчас антициклон дарит жителям солнце и тепло, а в выходные дни погоду будет определять атмосферный фронт. Ожидаются дожди, местами сильные с грозами и градом. Тем не менее температуры высокие: ночью от 13 до 18 градусов, днем от 22 до 27 градусов», - сказала Позднякова.

Она добавила, что при грозе порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

«В субботу и воскресенье жителям Москвы и Подмосковья надо быть предельно внимательными при развитии грозовой облачности», - предупредила специалист.

Она уточнила, что повышенное в четверг атмосферное давление на выходных придет в норму, а в начале следующей недели будет пониженным.