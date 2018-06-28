РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. Комплексное благоустройство дворовой территории дома №29А по улице Побратимов в Люберцах планируют провести в 2019 году, сообщил сотрудник управления благоустройства администрации городского округа под постом на официальной странице главы муниципалитета Владимира Ружицкого в Instagram.

Жители Люберец написали под постом на официальной странице главы муниципалитета в Instagram и попросили решить вопрос с установкой новой детской площадки у дома №29А по улице Побратимов.

«К сожалению, работы по данному адресу в 2018 году не запланированы. В 2018 году в шаговой доступности будут выполнены работы по комплексному благоустройству дворовой территории у дома №11А по Комсомольскому проспекту. Дворовая территория будет рассмотрена при формировании адресного перечня на 2019 год по итогам голосования на портале «Добродел», которое состоится осенью 2018 года», – написал сотрудник управления.