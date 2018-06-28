РИАМО - 28 июн. В ночь на четверг в Москве атмосферное давление достигло отметки 754,4 миллиметра ртутного столба, что свидетельствует об установлении второго суточного рекорда за июнь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Таким образом, был перекрыт суточный рекорд по давлению – второй раз за месяц. Прежний максимум давления для суток 28 июня был зафиксирован в 1947 году, он составлял 1004,1 гигапаскалей. Рекорд 70-летней давности не устоял», – говорится в сообщении.

После 9 утра атмосферное давление начало слабо падать, однако оно в течение дня останется высоким.

27 июня в столице атмосферное давление достигло рекордного показателя в 755,7 миллиметра ртутного столба, предыдущий максимальный показатель был зафиксирован более 30 лет назад и составлял 754 миллиметра ртутного столба.