РИАМО - 28 июн. Мособлизбирком в четверг разрешил кандидатам на должность губернатора Московской области Максиму Шингаркину и Алексею Дуленкову открыть специальные избирательные счета для формирования избирательного фонда.

«Кандидаты принесли все документы, есть предложения им разрешить открыть счета», - сказала заместитель председателя Избирательной комиссии Московской области Наталья Земскова.

Решение члены избирательной комиссии приняли единогласно.

Максим Шингаркин выдвинут кандидатом в губернаторы Московской области от регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина»; Алексей Дуленков - от регионального отделения в Московской области политической партии «Партия народной свободы» («Парнас»).

В Избирательную комиссию Московской области также поступили документы от следующих кандидатов: Андрей Воробьев - выдвинут от Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»; Лилия Белова - выдвинута от регионального отделения политической партии «Альянс зеленых» в Московской области; Игорь Чистюхин - выдвинут от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Московской области.

Также выдвинут Константин Черемисов от Московского областного отделения КПРФ; Николай Дижур - выдвинут от Московского областного регионального отделения партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»; Кирилл Жигарев - выдвинут от Московского областного отделения ЛДПР; Борис Надеждин - выдвинут от регионального отделения в Московской области Всероссийской политической партии «Партия Роста»; Владимир Рязанов - выдвинут от Московского областного отделения политической партии «Коммунисты России».

После представления документов на выдвижение кандидаты приступили к сбору подписей в поддержку своего выдвижения, то есть к так называемому этапу прохождения муниципального фильтра.

Постановлением Московской областной думы выборы губернатора Подмосковья назначены на 9 сентября 2018 года.

В Подмосковье в единый день голосования будет открыто порядка 4,2 тысячи участковых избирательных комиссий.