РИАМО – 28 июн. Сотрудники столичной полиции задержали девять человек во время футбольного матча между командами Сербии и Бразилии, прошедшего накануне в Москве, передает «Интерфакс».

«Матч прошел без значительных нарушений общественного порядка. Тем не менее, в течение матча и после него, за различные правонарушения были задержаны и привлечены к административной ответственности девять человек», – сообщил источник агентства.

Задержания прошли по фактам мелкого хулиганства, отметил он.

Сборная Бразилии со счетом 0:2 одолела Сербию в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2018 и вышла в 1/8 финала с первого места.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.