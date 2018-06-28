РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. В Подольске с 30 июня до конца августа пройдет футбольный турнир «Короли дворовых площадок», в ходе которого дворовые команды округа сразятся за звание лучшей команды района, сообщается на сайте администрации округа.

Организатором турнира выступила Подольская федерация футбола при поддержке администрации горокруга, комитета по физической культуре и спорту и футбольного клуба «Витязь».

«Девять захватывающих турниров по футболу среди дворовых команд под общим названием «Короли дворовых площадок» пройдут в округе в течение лета 2018 года. Участие в соревнованиях бесплатное. Турнир стартует 30 июня и продлится до конца августа. Для участия в турнире необходимо выбрать свою возрастную группу – до 14, 16 или 20 лет и зарегистрироваться на турнир «Короли дворовых площадок» в своем районе», – говорится в сообщении.

В командах должно быть не менее пяти человек. При этом участники не должны быть профессиональными футболистами. Матчи будут проходить пять минут или до трех забитых мячей. В рамках турнира состоятся игры в группах, а также плей-офф. Победитель получит звание лучшей команды района, кубок, дипломы и блок газированной воды, а призеры турнира – дипломы.

Первая игра пройдет 30 июня среди команд Центрального района на площадке у дома №41 по улице Кирова. Затем, 7 июля, турнир пройдет в микрорайоне Климовск, 14 июля – среди игроков Паркового и Зеленовского микрорайонов и так далее.